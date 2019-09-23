Недобросовестный ИП 5 месяцев не платил зарплату сотрудникам в Новоалтайске

С апреля по декабрь 2018 года сотрудники работали на территории предприятия общественного питания без трудоустройства и выплаты заработной платы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Руководитель кафе быстрого питания не заключал с ними трудовые договоры и в течение пяти месяцев не выплачивал деньги.

Трудовых отношений и задолженности по выплатам предприниматель не признал. При помощи прокуратуры сотрудникам удалось получить записи в трудовые книжки, компенсацию по заработной плате и компенсацию морального вреда в размере 156 тысяч рублей.

Недобросовестный работодатель получил штраф более 80 тысяч рублей.