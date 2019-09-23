По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 человек

В Краснодарском крае 11 полицейских наказаны после инцидента с изнасилованием 17-летней волейболистки из Московской области, сообщает РИА "Новости".

С должностей сняли четырех сотрудников ППС, начальника ОМВД по Анапе и его заместителя. Дисциплинарные взыскания были применены к начальникам полицейских, ответственных за преступление. Строгому наказанию подверглись также два лица из числа руководителей МВД по краю.

В конце августа в социальных сетях появилась информация о том, что трое полицейских застали во время близости на пляже молодого человека и девушку. Парня отпустили, а девушку принудили к действиям сексуального характера. Позднее выяснилось, что пострадавшей оказалась 17-летняя волейболистка из Московской области.

Если вина полицейских будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.