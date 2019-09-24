На Алтае уголовник избил мать уплотнителем и угрожал ее убить

Житель Онгудайского района набросился на упрекнувшую его в пьянстве мать и избил ее автомобильным уплотнителем, сообщает МВД по Республике Алтай.

Инцидент случился в селе Шиба. 42-летний местный житель разозлился на пенсионерку из-за ее упреков, взял резиновое изделие и нанес им женщине несколько ударов, угрожая убить ее.

Затем он успокоился и отправился в соседний населенный пункт. Селянка тем временем обратилась в полицию и написала заявление на сына.

Ранее судимого гражданина вскоре задержали. Он признался в содеянном, объяснив поступок тем, что был пьян.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Ему грозит до двух лет колонии.