Мегарозыгрыш подарков состоится в Барнауле

28 сентября 2019 года будет много, очень много подарков. Готовы? Тогда добро пожаловать на 4-й этаж ТРЦ "Пионер" с 13:00 на грандиозный розыгрыш!

Но здесь не просто вручат подарки счастливчикам, которые делали покупки в период акции, здесь будет настоящее шоу. Цирковые номера, потрясающие воображение, фокусы, веселая музыка, игры для гостей любого возраста и масштабный флешмоб – это лишь малая часть подготовленной программы.

Кроме того, каждый, кто в этот день посетит ТРЦ "Пионер", сможет участвовать в конкурсе и получить призы, независимо от того, совершал он при этом покупки или нет.

Получать призы и подарки всегда приятно, а когда это происходит в атмосфере праздника – приятно вдвойне. Поэтому всех-всех приглашают петь, танцевать, наслаждаться выступлением профессиональных артистов, позировать для фотографий и, конечно, выигрывать!

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в

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