Признаки рака у Анастасии Заворотнюк проявились еще 10 лет назад

Личный гример Анастасии Заворотнюк рассказала о том, как увидела у нее первые признаки онкологии, сообщает портал Ura.ru.

Визажист уверяет, что проблемы со здоровьем у актрисы начались еще 10 лет назад, но знакомые списывали их на усталость и диеты.

"От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. Было и такое, что на съемках она падала в обморок. Мы думали, что это от недоедания", – рассказала девушка.

Гример отметила, что проблемы со здоровьем сказались на внешности актрисы. На ее шее девушка заметила высыпания.

"Такую шею я видела у Жанны Фриске. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса", – поделилась она.