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"Понадобился корвалол". Депутат АКЗС с внуками стала участницей ЧП в аэропорту

, ИА "Амител", Елена Маслова
Ирина Солнцева рассказала, была ли паника в самолете и как сработали службы МЧС и аэропорта
Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Ирина Солнцева, депутат краевого Заксобрания, и двое ее внуков были пассажирами самолета Boeing, который совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула 25 сентября.

Они летели в первом салоне. По ее словам, экипаж сработал очень быстро. Эвакуация заняла буквально несколько минут.

"Все кричали, что нужно уходить подальше в поле, потому что боялись возгорания и взрыва. Но очень четко сработала служба МЧС. Когда происходила эвакуация, машины уже стояли и заливали возгорание", — рассказала Солнцева.

Она подтвердила, что не все трапы надулись до конца, и из-за этого пострадали люди. По ее словам, во втором салоне была небольшая давка. Но большой паники она не отметила. Обратила внимание, что больше кричали взрослые.

"Понятно, что некоторые люди тяжело это пережили: кому-то понадобился корвалол, кому-то успокоительное. Вот у меня было двое внуков, младшему 4 года, представьте мое состояние", — рассказала Солнцева.

Единственный минус, который она отметила, — неопределенность с багажом. Людям не сказали четко, что багаж привезут позже, каждые полчаса говорили, что скоро выдадут. В итоге пассажиры просидели в аэропорту 4,5 часа. В остальном службы аэропорта отнеслись к людям внимательно, говорит депутат: предлагали напитки, а потом и питание.

25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из вьетнамского города Камрани. Загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

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