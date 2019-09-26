Рубцовчане похитили 44,5 млн рублей маткапитала и отправились в колонию

Вынесен приговор руководителям организованной преступной группы, которые создали четыре кооператива в Рубцовске, через которые похищали средства матерей, желающих обналичить материнский капитал, сообщает пресс-службе Пенсионного фонда России.

Обвиняемые признаны виновными в мошенничестве при получении выплат. В качестве наказания пятерым подсудимым избрано лишение свободы. Им предстоит провести в колонии от 3 до 14 лет.

Также им назначены штрафы от 300 тысяч рублей до 1,6 млн рублей. Несовершеннолетние дети осужденных переданы в органы опеки и попечительства.

Как установлено судом и следствием, участники ОПГ с февраля 2009 года по март 2014-го в общей сложности провели 124 аферы, похитив у граждан 44,5 млн рублей.

Для этого они организовали преступную схему "обналичивания" средств материнского капитала под видом специально созданного кредитно-потребительского кооператива, который "работал" исключительно с лицами, имеющими право получения государственного сертификата на эту выплату.

Злоумышленники, обещая за небольшое вознаграждение вернуть "капитал" наличными, заключали с держателями сертификатов фиктивные договоры на получение кредита в сумме, равной социальной выплате, а затем помогали своим заемщикам "улучшить" жилищные условия путем приобретения неликвидного жилья по завышенной цене.

Однако сразу после того, как ПФР перечислял денежные средства на счета "кредиторов", тем самым погашая несуществующий долг клиента перед кооперативом, у работников данной организации пропадал всякий интерес к заемщику.

Тем же, кто начинал возмущаться, указывали на дверь, грамотно и культурно объясняя, что все взаимные обязательства выполнены в полном объеме. В подтверждение этого у "кооператоров" имелся полный пакет документов с печатями, подписями и необходимыми справками.

"Важно помнить, что факт участия в мошеннических схемах, направленных на "обналичивание" материнского капитала, может быть выявлен в любое время после распоряжения средствами материнского капитала. Основанием для восстановления права и дальнейшего распоряжения средствами может являться только решение суда, при условии возврата средств в полном объеме", – уточнила начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Яна Позднякова.