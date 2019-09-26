СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле

Следователи назвали две основные версии, которые рассматриваются в качестве возможных причин жесткой посадки самолет Boeing-767 в аэропорту Барнаула.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на следственные органы, жесткая посадка могла произойти в результате ошибок пилотов либо некачественного технического обслуживания лайнера.

Правоохранители изымают всю документацию, которая может пролить свет на причины и обстоятельства ЧП.

Напомним, около 21:00 воздушное судно с 334 пассажирами на борту, прилетевшее из Вьетнама, приземлилось в барнаульском аэропорту. При посадке загорелось шасси.

Во время эвакуации пассажиров возникла паника и давка. В результате пострадали 56 человек, причем один из них очень серьезно – у него перелом позвоночника.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подробности ЧП рассказали журналистам на пресс-конференции 26 сентября. Их можно узнать по ссылке.