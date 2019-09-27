В РЖД планируют построить скоростную железную дорогу между Барнаулом и Новосибирском

РЖД рассматривает возможность строительства магистрали для скоростных электропоездов между Барнаулом и Новосибирском, сообщает ТАСС.

Соответствующий инвестиционный проект попал в долгосрочный план РЖД до 2025 года. Согласно инвестиционной программе стоимость проекта составит 76 млрд рублей. Большая часть инвестиций – 53,2 млрд рублей – запланирована на 2022-2025 годы.

В настоящее время электрички между Новосибирском и Барнаулом следуют с пересадкой пассажиров на станции Черепаново. Общее время пути составляет почти 4 часа. Если между городами начнет курсировать "Ласточка", то время в пути сократится почти до трех часов.

Демонстрационный поезд "Ласточка" был запущен из Барнаула в Новосибирск 19 сентября. РЖД рассматривает возможность запуска скоростных маршрутов из Новосибирска на Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул.