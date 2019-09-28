Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Чуйском тракте, сообщили очевидцы в сообществе "Barnaul22".

Столкнулись внедорожник и два небольших грузовика.

Иномарка въехала в кузов одного из грузовиков и получила серьезные повреждения. Еще один грузовик перевернулся и частично перекрыл движение по встречной полосе.

На месте происшествия работают врачи скорой помощи, спасатели и полиция. Информации о пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее, ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе Барнаул-Новосибирск. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия и четыре человека были госпитализированы.