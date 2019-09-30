Путин освободил от уплаты НДФЛ пострадавших от терактов и стихийных бедствий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты НДФЛ (налог на доходы физических лиц) несколько категорий россиян, пишет РБК со ссылкой на документ на портале правовой информации.

Платить налог больше не будут пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций.

Причем это распространяется и на семьи пострадавших.

Также от НДФЛ освобождаются доходы россиян, которые сдавали в аренду свое жилье пострадавшим при терактах, ЧС и стихийных бедствиях, если оплата производилась в пределах сумм, полученных ими для аренды из госбюджета.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Сейчас освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более четырех тысяч рублей в год.

Накануне от НДФЛ освободили студентов и аспирантов, получающих материальную помощь в размере не более четырех тысяч рублей в год, которые выплачивают вузы или колледжи.

Ранее Amic.ru рассказывал, кто и за что должен платить налог на доходы физических лиц.