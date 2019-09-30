Свыше 100 деревьев высадят бизнесмены в Нагорном парке Барнаула

Компании-участники Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче создадут алею в Нагорном парка Барнаула. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, уточнили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Масштабная посадка деревьев запланирована на 15:00 во вторник, 1 октября. В общей сложности предприниматели высадят свыше 100 деревьев. Для этого они отобрали липы высотой от 2,5 метра.

Отметим, что в мероприятии примут участие свыше 20 крупнейших предприятий промышленности и энергетики региона, представители мэрии, АлтГТУ, регионального Минпромэнерго и Алтайской торгово-промышленной палаты.

Ранее депутаты Барнаула в честь четвертьвекового юбилея городской думы высадили в Нагорном парке яблони. За посадками были замечены Марина Понкрашева, Кристина Юстус, Алексей Меркулов, Инесса Грицай, Юрий Ряполов, Сергей Струченко, Евгений Барсуков, Оксана Молодых, Иван Огнев, Александр Обидин, Дмитрий Абалымов, Алексей Скосырский, Дмитрий Ильиных, Людмила Ананьина.