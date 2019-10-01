Как добиться успеха в России. 3 совета от крутого эксперта по франчайзингу

Истории успеха молодых предпринимателей в России зачастую воспринимаются как сказки. Слишком многие считают, что без связей и денег "в люди" не выбиться. Опровергнуть это мнение призван форум "Мой бизнес", который пройдет в Барнауле 8 октября. Своими секретами успеха с жителями Алтайского края поделятся бизнесмены, государственные деятели, авторы мировых бестселлеров. В их числе основатель Sun School – франшизы №2 в рейтинге Forbes – Сергей Дегтярев. О том, как сделать сказку былью и начать свое дело Сергей рассказал в интервью amic.ru.

– Сергей, как, по-вашему, популяризировать предпринимательство в России? Что для этого нужно сделать государству?

– Сделать это очень просто: нужно выводить в информационное поле кейсы всех успешных молодых предпринимателей, которые начинали с нуля и у них что-то получилось. Рассказывать о тех, кто добился хороших результатов, об их удачах и неудачах.

Потому что многим сейчас кажется, что все истории успеха – сказки. Они поймут, что это такие же обычные мальчики и девочки. Я вот простой парень из Уфы, из обычной семьи, который приехал в Москву без стартовых капиталов.

Второй момент – частные компании, которые занимаются тренингами, помогающие запустить свой бизнес. Среди них есть добросовестные и не очень. В последнее время в Сети их атакуют и называют "информационными цыганами". Основная претензия к ним в том, что они якобы учат тому, чего сами не умеют. Однако стоит помнить, что часто лучшие тренеры не были лучшими игроками, школьные учителя не были выдающимися математиками или литераторами, не получали премий по химии. Но они знают методологию, знают, как учить. Так и эти компании, они обладают методологией, их преподаватели имели успех в бизнесе. Государству стоит обратить внимание на добросовестные компании, которые действительно помогают.

Как пример – совместный проект Минэкономразвития с "Синергией". Чем больше таких проектов, тем больше компаний смогут влиять на популяризацию предпринимательства в России. Примечательно, что и спикеры форумов "Мой бизнес" проходили обучение в таких компаниях. Подобные форумы – тоже большая поддержка.

Третий момент – обратить внимание на франчайзинг, который станет хорошим вариантом для тех, кто хочет открыть свое дело. Я разобрался достаточно в большом количестве франшиз, и могу сказать, что это работает. Плюс франчайзинга в том, что вы получаете готовый продукт.

Люди делятся на предпринимателей и непредпринимателей по своей сути. Кто-то может из воздуха создать хороший продукт, а кому-то проще взять готовый и научиться его реализовывать. Если государство будет поддерживать тех, кто хочет взять франшизу, то это очень сильно повлияет на рынок.

Раньше также была госпрограмма, давали частичные инвестиции. Потом можно было не отдавать, а вернуть деньги налогами. Стоило бы вернуть эту практику.

– А эффективны ли нынешние меры господдержки, в частности проект Минэка по популяризации бизнеса в России?

– Это действительно здорово. И нужно усилить такие меры, обучать и дальше желающих вести бизнес. Сейчас на рынке много компаний, которые занимаются этим. Государство могло бы их поддержать, и тем самым популяризировать бизнес в России.

– Вы являетесь спикером форумов "Мой бизнес", которые пройдут по всей России. На что вы сделаете упор в своих выступлениях?

– Я буду рассказывать о том, как открыть бизнес по готовой модели, о критериях выбора франшизы, благодаря которым люди никогда не попадут впросак. В любой франшизной истории, конечно, есть процент неуспеха. И негатив часто льется от тех, у кого ничего не получилось. Однако у франчайзинга тоже есть статистика, вероятность успеха больше 50% в среднем по рынку – и это при том, что люди не всегда знают, как выбрать франшизу. При правильном подходе к выбору эта вероятность будет еще выше.

– Согласно недавним опросам, больше всего открыть свое дело хочет молодежь. Влияют ли такие мероприятия на их предпринимательскую активность?

– Очень влияют. На этих форумах самое важное – это спикеры. Которые сами молоды и у них все получилось. Это учит и мотивирует молодежь. Для человека, которому нужно сделать шаг в неизвестность, очень важна цель и мотивация. Это основное, чему учат, часть мировой практики.

– Дайте три совета начинающим предпринимателям, с чего начать?

– Первое: много общаться с другими предпринимателями. Нужно находить людей, которые запустили бизнес или собираются. Это очень мотивирует, вы попадете в эту среду. С тобой поделятся опытом, поддержат в начинаниях.

Второй совет – учиться. Учитесь. У многих укоренилась мысль, что можно все делать без обучения. А это не так. Только единицы от природы способны открывать крупное дело.

Третье – переходить к действиям. Обучение обучением и книжки книжками, но нужно применять это в жизни и действовать пошагово. Заработать сначала 100, 200 тысяч рублей и двигаться потом дальше.

Беседовала Дарья Рыночнова