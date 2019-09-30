Фильмы, меняющие мир: в Барнауле впервые пройдет фестиваль экологического кино

4-6 октября 2019 года в Барнауле впервые пройдет Международный фестиваль "зеленого" документального кино ECOCUP (ЭКОЧАШКА).

С 2010 года фестиваль ECOCUP привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных уголков мира о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше.

Этой осенью наш город впервые примет у себя этот фестиваль, включающий не только показ фильмов, но и встречи с иностранными режиссерами, мастер-классы, экологические игры и выставки.

Почему Барнаул?

"ECOCUP – это очень значимое культурное событие для нашего города. Фестиваль с успехом уже проводился во многих городах России. Мы считаем, что наш город достоин такого события, особенно ввиду растущего экосообщества и внимания людей к экологическим проблемам. Мы хотим, чтобы барнаульцы имели возможность приобщиться к лучшим экофильмам, могли проникнуться идеями и порассуждать вместе над решением экопроблем. Теперь для этого не обязательно ехать в Москву или Санкт-Петербург: мы привезли ECOCUP к нам", — рассказывает координатор проекта в Барнауле Алена Шнайдер.

Фестиваль откроется 4 октября на теАRТральной площадке "СПИЧКА" (начало в 18.00) фильмом "Дикий Амстердам" (Нидерланды, Марк Веркер). Зритель увидит все тайны этого динамичного города с точки зрения кота Фрица и его диких друзей. Миллионы других, порой незаметных нам жителей приспосабливаются к улицам, каналам, кирпичным и железобетонным зданиям и чувствуют себя здесь так же комфортно (или не очень), как в первозданной природе. Кого только не встретишь в тайном "диком" Амстердаме — от лисы и сапсана до попугаев!

Показ фильмов продолжится в кинотеатре "Премьера" (ул. Крупской, 97).

Гостями фестиваля станут Руди Гнутти и Сальво Манцоне — режиссеры из Испании и Италии, которые привезли в Барнаул свои новые фильмы. Сальво Манцоне представит фильм "Окно во двор", рассказывающий о его личной истории борьбы со свалкой и движении "Ноль отходов". Руди Гнутти в своем фильме "В одной лодке" задается вопросом, как переосмыслить основы современного общества и начать разумный диалог.

На воскресенье 6 октября запланирован специальный показ фильма "Отражение гор Алтая" (Россия — Франция, режиссер Александра Марченко), где показано настоящее, прошлое и будущее Горного Алтая. Герои фильма Айсулу, Леонид и Михаил — участники программы, помогающей жителям уникального природного заповедника юга Сибири найти заработок альтернативный браконьерству.

Кроме того, гостей фестиваля ждет большая лекционная программа и встречи с экспертами. Местные переработчики расскажут о своей деятельности в регионе, Ирина Власова-Скипор из "Гринписа" объяснит, что такое "зиро вейст" или ноль отходов, а о сохранении еды и развитии волонтерства можно будет поговорить с Василисой Каменской и Анжелой Пиаже.

В общем, теперь вы знаете, как провести эти выходные.

Вход на все мероприятия фестиваля ECOCUP бесплатный по регистрации.

Более подробная информация о программе фестиваля и регистрация на события:

"ВКонтакте" vk.com/ecocup_brn

Instagram: @ecocupbrn

Международный фестиваль зеленого документального кино ECOCUP в Барнауле проходит при поддержке Представительства ЕС в России, Фонда им. Генриха Белля в России и Посольства США в России.

Организатор фестиваля в Барнауле – экологическое движение "Мусора.Больше.Нет, Барнаул", партнеры фестиваля в Барнауле – КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества" и Молодежный центр кинематографистов Алтая (кинотеатр "Премьера").

Контакты:

Координатор проекта – Шнайдер Алена, тел.: 8 960 943 83 97, shnaider.aloyna@gmail.com

По вопросам PR, взаимодействия со СМИ: Тертишникова Екатерина, тел.: 8 960 491 44 85, ekaterinatert@gmail.com