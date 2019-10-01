Ученые выяснили, с какой силой мог укусить тираннозавр

Исследователи детально изучили строение черепа тираннозавра и узнали, какой силой обладали его челюсти, сообщает Life.

Установлено, что строение черепа динозавра схоже с черепами современных крокодилов и гиен. При этом его челюсти были в четыре раза сильнее, чем у крокодила.

Также ученые выяснили, что челюсти тираннозавра были скованы в движениях, но этого хватало, чтобы иметь силу укуса около семи тонн.

Тираннозавр мог легко дробить кости и наносить смертельные раны, так как кусал он в четыре раза сильнее, чем самый крупный современный крокодил.

Отчасти благодаря такой силе челюстей тираннозавр являлся одним из самых опасных хищников своего времени.