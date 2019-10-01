Банду серийных автоугонщиков осудили в Барнауле

Группу из двух человек, которая занималась угоном автомобилей на территории Барнаула, приговорили к реальным срокам, сообщает прокуратура Алтайского края.

В период с 2016 по 2017 год осужденные занимались угоном дорогих машин. От действий злоумышленников пострадали владельцы четырех транспортных средств популярных марок.

Преступники заранее отслеживали автомобили и места их постоянной парковки. Они взламывали их, при помощи специального устройства приводили в действие двигатель и гнали в "отстойник". Впоследствии по поддельным документам они перегоняли машины в Казахстан.

Три угнанных автомобиля из четырех были возвращены владельцам. С учетом роли каждого из осужденных и отсутствия судимостей их приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима сроком на 4 года 6 месяцев и 4 года соответственно.

Кроме того, осужденные должны будут выплатить потерпевшим 1 млн рублей.