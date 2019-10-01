Прощание с режиссером Марком Захаровым прошло в Москве 1 октября, сообщают "Известия".

Оно началось в 10 часов утра по московскому времени в театре "Ленком", который Захаров возглавлял 40 лет.

По словам директора театра Марка Варшавера, панихида по Марку Захарову началась в 11 часов утра и продлилась до 14 часов.

Похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище. Его могила находится рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Из-за смерти художественного руководителя, труппа прервала гастроли в Санкт-Петербурге.

Марк Захаров скончался на 86 году жизни 28 сентября. Причиной смерти стало воспаление легких.