Наше Радио Барнаул разыгрывает билеты на концерт лидера группы "Агата Кристи"

7 октября 2019 года при поддержке Нашего Радио Барнаул на сцене ДК "Сибэнергомаш" состоится концерт основателя и лидера "Агаты Кристи" Вадима Самойлова, посвященный тридцатилетию легендарной группы.

На этих песнях выросло не одно поколение слушателей. Коллектив выпустил 10 номерных альбомов, десятки песен которых стали всенародными хитами. "Агата Кристи" просуществовала более 20 лет. В 2010 году творческие пути братьев Самойловых разошлись.

В настоящее время Вадим продолжил проект "Агата Кристи", выпустив сингл "Где-то между", приуроченный к юбилею со дня основания группы.

Ежедневно в эфире Нашего Радио Барнаул (106.4 FM) в программе "Щас спою" с 15:00 до 16:00 вы можете принять участие в розыгрыше билетов на выступление любимого исполнителя.

Начало концерта: 19:00