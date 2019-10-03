Лондон смягчил санкции против России ради покорения Марса

Великобритания внесла изменения в законопроект по экспорту, который затрагивает отношения с Россией, сообщает "Российская газета".

Ограничительные меры решили смягчить для беспрепятственных полетов на Марс в рамках проекта "ЭкзоМарс-2020". Изменения внесены в раздел закона "Об экспорте", где речь идет о технологиях из Общего военного списка ЕС.

В документе сообщается, что продажа, импорт и поставка в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах или для заправки определенных спутников, либо же для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020", может быть осуществлена после предварительного согласования в соответствии с постановлением о санкциях в отношении России".