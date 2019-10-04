Ответь на вопросы от Comedy Radio Барнаул и получи билет на Stand Up Show

8 октября 2019 года при поддержке Comedy Radio Барнаул состоится Stand Up Show звезды российского юмора Алексея Щербакова.

Артист, как обычно, пошутит о жене, мужской и женской дружбе, настоящих приключениях и ненужности некоторых школьных дисциплин. Воспоминаниям о детстве и школе комик всегда уделяет много внимания. Поэтому его выступления любят ровесники, росшие в 90-е: так сложно и весело тогда жилось, что вспоминать об этом сейчас особенно приятно.

Гости услышат шутки, о которых на ТВ не может быть и речи из-за цензуры, от души посмеются над самими собой во время разговора комика с залом, узнают Алексея Щербакова как человека: на таких "живых" выступлениях артист раскрывается значительно больше.

Портал amic.ru приглашает всех читателей испытать свою удачу и поучаствовать в специальной викторине от Comedy Radio Барнаул, где нужно всего лишь правильно ответить на вопросы о творчестве и биографии Алексея Щербакова.

7 октября, накануне концерта Алексея Щербакова, из числа всех участников, верно ответивших на вопросы, рандомным методом будут определены четыре победителя викторины. Именно эти счастливчики заберут билеты на юмористическое шоу резидента Stand Up.

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Stand Up Show пройдет в ДК Моторостроителей

Начало в 19:00