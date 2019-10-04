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Ответь на вопросы от Comedy Radio Барнаул и получи билет на Stand Up Show

, ИА "Амител"
В честь своего двухлетия радиостанция подготовила праздничную викторину, призовой фонд которой – билеты на шоу Алексея Щербакова

8 октября 2019 года при поддержке Comedy Radio Барнаул состоится Stand Up Show звезды российского юмора Алексея Щербакова.

Артист, как обычно, пошутит о жене, мужской и женской дружбе, настоящих приключениях и ненужности некоторых школьных дисциплин. Воспоминаниям о детстве и школе комик всегда уделяет много внимания. Поэтому его выступления любят ровесники, росшие в 90-е: так сложно и весело тогда жилось, что вспоминать об этом сейчас особенно приятно.

Гости услышат шутки, о которых на ТВ не может быть и речи из-за цензуры, от души посмеются над самими собой во время разговора комика с залом, узнают Алексея Щербакова как человека: на таких "живых" выступлениях артист раскрывается значительно больше.

Портал amic.ru приглашает всех читателей испытать свою удачу и поучаствовать в специальной викторине от Comedy Radio Барнаул, где нужно всего лишь правильно ответить на вопросы о творчестве и биографии Алексея Щербакова. 

 
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7 октября, накануне концерта Алексея Щербакова, из числа всех участников, верно ответивших на вопросы, рандомным методом будут определены четыре победителя викторины. Именно эти счастливчики заберут билеты на юмористическое шоу резидента Stand Up.

Следите за новостями!

Stand Up Show пройдет в ДК Моторостроителей
Начало в 19:00

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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