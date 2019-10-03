Трем семьям из аварийного дома в Барнауле неоднократно предлагали другое жилье

Администрация Барнаула ответила на письмо о трех семьях, проживающих в аварийном доме на 1-ой Западной, 49а.

То, что дом находится в статусе аварийного с 23.05.2012 года было подтверждено и работа по их переселению проводится в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы".

В опубликованном ранее письме сообщалось, что часть жильцов из дома действительно переселили, но тех, кто проживал в здании по договору социального найма, до сих пор не расселили. Однако, в администрации отметили, что трем семьям, проживающим в аварийном доме, неоднократно сообщали о том, что они могут снять жилье и получать компенсацию за его оплату или переехать в помещение маневренного фонда. Этой услугой жители не воспользовались. Кроме того, сообщается, что администрация заключала контракты на приобретение жилых помещений для нанимателей, проживающих в аварийном доме, но контракты были расторгнуты, так как характеристики помещений не совпадали с заявленными.

Для граждан, проживающих в опасном доме, провели разъяснительную беседу, в ходе которой рассказали, что они могут воспользоваться поддержкой в виде компенсации за аренду дома или получить маневренное жилье.

Представители власти сообщили, что коммунальные услуги в помещение подаются в полном объеме, а вопрос расселения стоит на контроле в комитете и администрации Октябрьского района.