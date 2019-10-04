Автобус, который дымит как тепловоз, ездит по центру Бийска

Видео с дымящим автобусом, который целый день ездил по алтайскому наукограду, опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".

"Повстречали мы этот тепловоз в центре. И с женой плохо стало. Это не шутки. Кто позволил так гадить в Бийске?" – возмущается местный житель.

Ситуацию в комментариях к видео попытались объяснить тем, что раньше автобусы в городе ездили на газу и не "травили" воздух, но потом "доблестная администрация обязала все газовые автобусы убрать, а оставить только на дизеле".

Также бийчане сообщают, что видели этот автобус и вечером, примерно в 19:00 он дымил в микрорайоне Заречье. "По всему городу ездил и никто в погонах не остановил", – отмечают жители наукограда.