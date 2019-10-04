Автобус, который дымит как тепловоз, ездит по центру Бийска

Видео с дымящим автобусом, который целый день ездил по алтайскому наукограду, опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".
"Повстречали мы этот тепловоз в центре. И с женой плохо стало. Это не шутки. Кто позволил так гадить в Бийске?" – возмущается местный житель.
Ситуацию в комментариях к видео попытались объяснить тем, что раньше автобусы в городе ездили на газу и не "травили" воздух, но потом "доблестная администрация обязала все газовые автобусы убрать, а оставить только на дизеле".
Также бийчане сообщают, что видели этот автобус и вечером, примерно в 19:00 он дымил в микрорайоне Заречье. "По всему городу ездил и никто в погонах не остановил", – отмечают жители наукограда.
Комментарии
Так-то у нас каждый грузаль и автобус в Барнауле не хуже тщадит. А Бийске это оказывается нонсенс. Хорошо живетес.
нету у нас пока экологической полиции...
Газ взрывается, говорили они...
че пристали? техосмотр прошел, и ок.
В Брн каждый второй евробус чадит похлеще и не белым дымом, а черной копотью! Не дай бог на светофоре рядом с выхлопухой остановиться и не успеть закрыть окно - как в трубу ТЭЦ провалился!
Вот да, евробусы чадят черной вонючей копотью.