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Автобус, который дымит как тепловоз, ездит по центру Бийска

, ИА "Амител"
По всему городу ездил и никто в погонах не остановил, возмущаются бийчане

Видео с дымящим автобусом, который целый день ездил по алтайскому наукограду, опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".

"Повстречали мы этот тепловоз в центре. И с женой плохо стало. Это не шутки. Кто позволил так гадить в Бийске?" – возмущается местный житель.

Ситуацию в комментариях к видео попытались объяснить тем, что раньше автобусы в городе ездили на газу и не "травили" воздух, но потом "доблестная администрация обязала все газовые автобусы убрать, а оставить только на дизеле".

Также бийчане сообщают, что видели этот автобус и вечером, примерно в 19:00 он дымил в микрорайоне Заречье. "По всему городу ездил и никто в погонах не остановил", – отмечают жители наукограда.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.10.2019 12:11
- гость -

Так-то у нас каждый грузаль и автобус в Барнауле не хуже тщадит. А Бийске это оказывается нонсенс. Хорошо живетес.

4.10.2019 12:25
гость

нету у нас пока экологической полиции...

4.10.2019 12:34
Gusek

Газ взрывается, говорили они...

4.10.2019 12:42
- гость -

че пристали? техосмотр прошел, и ок.

4.10.2019 13:39
- гость -

В Брн каждый второй евробус чадит похлеще и не белым дымом, а черной копотью! Не дай бог на светофоре рядом с выхлопухой остановиться и не успеть закрыть окно - как в трубу ТЭЦ провалился!

4.10.2019 13:51
Злая гостья

Вот да, евробусы чадят черной вонючей копотью.

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