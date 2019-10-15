Сначала милфей, потом трайфл: как в Барнауле работает кафе нового формата

В Барнауле открылось экспресс-кафе "Вкусный центр" / Фото: Татьяна Кытманова

Экспресс-кафе нового формата "Вкусный центр" открылось в Барнауле в сентябре. Идея заведения в том, чтобы объединить в себе лучшее от других форматов. От экспресс-кафе – быстрое обслуживание, а от ресторанов – вкусные и красивые блюда высокого качества. "Вкусный центр" расположился на втором этаже ТЦ "Проспект". Чтобы понять, можно ли в Барнауле поесть быстро, вкусно (как в ресторане) и дешево (как в столовой), и отправился наш Саша Соколов. (Спойлер – он в восторге.)

Вам трайфл и милфей?

То, что кафе не похоже на остальные заведения общепита в Барнауле, становится понятно почти сразу. На входе – типичная "столовская" раздача. Подходишь, берешь поднос, и... Нет, никаких сосисок в тесте, пирожков и прочих атрибутов любой столовой. Первым делом нужно выбрать салаты, десерты и закуски. Кстати, салаты и десерты подают в стеклянных баночках с откидной крышкой. Поэтому они не заветриваются и сохраняют свой свежий вид и, конечно, вкус.

Ассортимент салатов немного удивляет: с томлеными щеками и соленым огурцом, море на шубе с вакаме, милфей из печеной свеклы (это салат с рукколой, сыром и орехами) и оливье с лососем. Решил остановиться на оливье. Единственное знакомое название, но в салате не ветчина, а лосось. Такую вариацию мне еще пробовать не приходилось. А на десерт – черемуховый трайфл (это бисквит в сливочном креме, пропитанный фруктовым соком), который украшает симпатичная шоколадная пуговка.

Из основных блюд – большой выбор мяса: от языка на гриле до бифштекса. Опять же, названия и внешний вид еды заставляют забыть о том, что на входе написано "экспресс-кафе". Основные блюда, как и десерты и салаты, больше соответствуют традиционным ресторанам европейской кухни.

Раз уж я пришел пообедать, то решил сделать это основательно (как обычно). Взял мясо с ананасами, картофельное пюре с сельдереем, многообещающий лососевый оливье, грибной крем-суп и морс. Действительно, куда же без морса? Стоил такой выбор чуть большее 600 рублей. Но тут необходим еще один спойлер: порции здесь такие большие, что я наелся бы и половиной всего этого. Расправившись с супом, я уже почувствовал, что в принципе сыт и могу идти на работу. В следующий раз буду умнее и потрачу здесь гораздо меньше.

Еда оказалась превосходной: отлично подобранные соусы, свежие продукты, мягкий, деликатный вкус. Мой особенный восторг вызвал трайфл: крайне удачное сочетание бисквита и нежного крема. Сразу захотелось узнать, где они заказывают такие вкусные десерты (еще раз пойдем на опережение: делают сами!).

Удивить честностью?

Еще одна странность, с которой я столкнулся на раздаче: возле каждого блюда нет ценника, только название. Во "Вкусном центре" блюда из одной категории стоят одинаково. Любой салат здесь стоит 140 рублей, паста – 150 рублей, мясо – 190 рублей, рыба – 180 рублей, а гарниры – по 50 рублей. Такой подход к ценам помогает упростить жизнь посетителю, отмечает директор "Вкусного Центра" Марина Косихина.

"Прежде всего, мы старались так определить цену, чтобы кафе было доступным для людей. Чтобы человек пришел к нам, увидел блюдо, размер порции и ему не жалко было отдать за него деньги. Мы сделали многие блюда по одной цене, чтобы человеку не приходилось выбирать между дорогим и дешевым. Он точно знает, сколько потратит на обед, и может выбрать любое блюдо, которое ему нравится", – объяснила Марина.

Кстати, все добавки уже входят в стоимость блюда. Поэтому посетителям не приходится думать о том, сколько придется доплатить за сметану, соус, специи или зелень.

Радует и то, что в кафе действуют акции. Например, с 19:00 до 20:00 все блюда кухни продают со скидкой 30%. А если вы утром приобретете круассан или клаб-сэндвич, то кофе вам достанется бесплатно.

Директор "Вкусного центра" также отметила, что основной упор – это честность перед клиентом, а также качество и вкус блюд. По ее словам, невозможно привлечь посетителей, если экономить на самом главном в ресторане – еде.

"Когда мы работали в тестовом режиме, то рассматривали разные варианты. Например, приготовление десертов хотели отдать на аутсорсинг. В первый день привезут хорошие десерты, во второй – вчерашние, а на третий день вообще не привезут. Как говорится, если хочешь сделать это хорошо – сделай это сам. Поэтому сейчас мы сами готовим абсолютно все, вплоть до соусов. Тщательно подходим к выбору продуктов. Лучше заплатить чуть дороже, но посетитель останется доволен вкусной и качественной едой", – подчеркивает Марина Косихина.

Серое – не значит скучное

Интерьер "Вкусного центра" выполнен в мягких серых тонах. Единственный яркий акцент – это раздача, которую сделали в синем цвете. Кстати, прямо возле входа расположена огромная стеклянная витрина. Прямо за ней – горячий цех кухни: посетители могут наблюдать, как в экспресс-кафе готовят еду.

Всего в заведении 88 посадочных мест. Удобные мягкие диванчики, аккуратные столы и самое главное – никаких перегородок. Как отметила директор заведения, приставка "экспресс" не должна делать интерьер кафе скудным. Главной целью было сделать такое помещение, в котором приятно сидеть и обедать.

Для посетителей, которые собираются прийти во "Вкусный центр" с детьми, есть очень хорошие новости. В кафе оборудована детская комната, где за малышами присмотрят, пока родители наслаждаются едой. Кстати, игрушки в комнате тематические – там оборудована целая мини-кухня, где дети смогут попробовать себя в качестве шеф-повара.

А вот для любителей глядеть в свой смартфон во время еды в кафе висит удручающая табличка "No Wi-Fi". Хотя почему удручающая? По словам директора экспресс-кафе, так и было задумано: чтобы люди больше общались друг с другом и наслаждались вкусом еды. В конце концов, те, кто привык все постить в Instagram, смогут сделать это и без Wi-Fi.

Вот как-то так я сходил в совсем недавно открывшееся в Барнауле заведение. "Вкусный центр" оставил о себе очень необычные, но приятные впечатления. По доступной цене здесь предлагают вкусную еду ресторанного качества. Ну а если цена не кусается и ждать долго не приходится (думаю, в ресторане мой заказ готовили бы около получаса, а то и больше), то почему бы не заглядывать сюда на обед? Так что пойду пообедаю.