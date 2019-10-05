Влюбленная пара из Алтайского края пыталась продать гашиш в Новосибирске

Двое жителей Алтайского края были задержаны сотрудниками полиции после попытки продать наркотики в Новосибирске, сообщает региональное ГУ МВД.

Подозреваемые находились в своем автомобиле Nissan Almera, когда их окружили бойцы отряда специального назначения "Гром".

Продавцами наркотиков оказались 31-летний мужчина и 40-летняя женщина, которые из Алтайского края приехали в соседний регион. В женской сумочке было обнаружено 193 грамма гашиша.

Задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности, уточняет ведомство. Им предъявлено обвинение, оба отправлены под стражу.

Мужчине и женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Как отмечают местные СМИ, задержанные состояли в любовных отношениях.