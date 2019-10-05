Бийчанин, уехавший собирать орехи, пропал в районе Семинского перевала

В Республике Алтай разыскивается житель Бийска, который не выходит на связь с родными почти две недели, пишут "Новости Горного Алтая".

Как сообщили в республиканском МВД, Жданов Сергей Николаевич, 1972 года рождения, 22 сентября приехал на заготовку кедрового ореха в район Семинского перевала и с тех пор о его местонахождении нет информации.

Приметы: на вид 48-50 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, тип лица европейский, волосы седые. Особые приметы: на верхней челюсти отсутствуют передние зубы. На теле имеются татуировки в виде изображений женщины, купола и креста.

Был одет в футболку красного цвета, черную кофту со вставками белого цвета, синюю толстовку "Reebok", брюки серые с лямками.