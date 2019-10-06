Барнаульцы обсуждают женщину с ребенком, перебегавших дорогу рядом с поликлиникой

Житель Барнаула опубликовал в интернет-сообществе "Барнаул 22" видео, снятое на автомобильный регистратор в районе пересечения улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. В этой локации как раз находится городская поликлиника № 3.
"Женщина, абсолютно игнорирующая не только ПДД, но и здравый смысл, перебегает дорогу через четыре полосы движения. И не только сама... еще и тащит малолетнего ребенка за собой под машины", – рассказал водитель.
Причем регулируемый пешеходный переход находится буквально в 20 метрах, это секунды ходьбы. "Чем она вообще думает и чему учит своего ребенка? Может кто-то сможет объяснить ей, как переходить дорогу? Пока не случилось беды!" – обращается автор видео к подписчикам паблика.
В комментариях к видео барнаульцы отмечают, что если ребенка когда-нибудь собьет автомобиль, то женщина будет обвинять весь мир.
"Но сама не подумает, что не научила ребенка на своем примере правильно переходить проезжую часть", – уверен Алексей.
"Потом из-за таких мамаш люди в тюрьмы попадают и судьбы свои калечат", – подметил Александр, сочувствуя водителям, которые явно в момент записи видео понервничали.
"Надо было остановиться и пинка ей прописать", – посоветовала Ксения вариант быстрой ликвидации безграмотности в поведении на дороге.
"Хорошо, что со второго ряда притормозил. Мог бы их раскатать по дороге", – описал Максим схему, при которой зачастую и сбивают переходящих дорогу людей.
Накануне в Госавтоинспекции Алтайского края сообщили, что за девять месяцев 2019 года в регионе в ДТП погибли 10 подростков. Всего с участием детей в крае произошло 283 аварии, в которых травмы получили 298 несовершеннолетних.
В связи с такой статистикой в ведомстве было подготовлено обращение к родителям. Их призвали учить своих детей ориентироваться в дорожной ситуации, быть дисциплинированными. Кроме того, посоветовали стать личным примером.
Комментарии
Женщина пытается перейти дорогу через четыре полосы движения, держа за руку мальчика.
Вопрос: как будет переходить дорогу этот мальчик, когда прдрастет?
То же самое и с животными. У родителей, любящих и жалеющих кошек и собак, не бывает детей, издевающихся над животными.
Плодится поколение 90-х? Так что ничего удивительного!
что интересно, в барнаульских группах немало защитников этой особи
Но это не оправдание для водителей которые сбивают людей на пешеходных переходах. В этом случае да женщина не права и если собьют, то водителя выгораживать никто не будет. Но в последнее время то сбивают на пешеходных переходах
Там всегда переходят дорогу, в поликлинику идут. Сам там перехожу и в принципе все водители знают об этом.