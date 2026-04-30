Сочный шашлык и плов на огне. "Гастропаб 13" в Барнауле открывает летнюю веранду

Гостей ждут уличная кухня, домашние лимонады и десерты от шефа

30 апреля 2026, 10:30, ИА Амител

Шашлык от "Гастропаба 13" / Фото: Никитина Е. Ю.

Барнаульский "Гастропаб 13" готовится встретить теплый сезон. Уже в субботу, 9 мая 2026 года, здесь официально заработает летняя веранда. Отметить открытие планируют по-настоящему вкусно — сочным мясом, восточным пловом, сладостями и домашними лимонадами, которые помогут освежиться в теплый день.

Мясо на огне и десерты от шефа

В честь запуска летней террасы команда "Гастропаба 13" выйдет на улицу, чтобы приготовить для гостей хиты сезона. Здесь будут жарить ароматный шашлык на мангале, готовить вкусный, рассыпчатый плов "с дымком" в казане и разливать домашние лимонады.

Отдельной точкой притяжения станет десертная зона. К открытию присоединится шеф-кондитер Алексей из FoxArt ("Фоксарт") — он представит популярные сладости, которые станут приятным финалом обеда на свежем воздухе.

Летняя веранда "Гастропаба 13" / Фото: Никитина Е. Ю.

Место с историей

Открытие уличной веранды — лишь яркий повод снова заглянуть в одно из давно знакомых и любимых заведений города. "Гастропаб 13" работает уже 27 лет и для многих стал "своим" местом. Сюда приходят и на спокойный ужин в будни, и на большой праздник с семьей.

Главный козырь заведения — кухня. Богатое меню сочетает европейские гастрономические традиции и международные акценты, но истинная душа раскрывается в авторских блюдах и работе с мясом.

Кстати, у "Гастропаба 13" есть и выездное обслуживание — кейтеринг для мероприятий. А в будни с 12:00 до 16:00 действует бизнес-ланч — вариант для тех, кто ищет вкусный обед по приятным ценам.

Открытие летней веранды 9 мая — хороший повод познакомиться с заведением или вернуться сюда снова. Например, за вкусным ужином.

"Гастропаб 13"

Адрес: Барнаул, ​КРК "Мир", площадь Победы, 1

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 02:00

Тел.: +7-913-266-81-62; +7 (3852) 62-43-13ООО "Малком"

