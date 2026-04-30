Матвиенко призвала миллиардера Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию
30 апреля 2026, 11:45, ИА Амител
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала бизнесмена Алексея Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию.
Напомним, Мордашов, председатель совета директоров и основной акционер "Северстали", возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров. Состояние бизнесмена Forbes оценил в 37 млрд долларов.
«Хорошо, что наши люди богатеют. Но, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию? Понимая сложность ситуации: всем сложно, и стране», — подчеркнула Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.
Она указала, что должны быть "законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле и Отечеству" и "уважение к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды".
11:51:22 30-04-2026
И свои капиталы в страну вернула бы...
11:54:31 30-04-2026
Амик, вы уж и ответ опубликуйте, как хорошо её послали.)))
14:28:58 30-04-2026
"Представитель компании также обратил внимание на то, что «Северсталь» на протяжении многих лет является системообразующим предприятием Вологодской области и в 2025 году налоговые отчисления предприятия в бюджет составили 13,4 миллиарда рублей.
Тот факт, что бюджет области находится в глубоком дефиците, «Северсталь» объяснила «непродуманной политикой областной администрации, которая, имея надежную бюджетную „подушку“ в 70 миллиардов рублей, неразумно растратила эти деньги»."
11:55:29 30-04-2026
А, может быть пора национализировать!!!!, хватит уже свое просить.....
12:04:22 30-04-2026
Опять понтанулась, зачем все эти разговоры, элементарный налог на сверхприбыль до сих пор в России не ввели, и вывод денег в офшоры тоже можно остановить законодательно, такие законы давно есть в других странах.
12:04:31 30-04-2026
Северсталь современное предприятие, конкурирующее на мировой арене. Побольше бы таких. А что сделала Матвиенко для страны?
12:20:11 30-04-2026
Налог на вклады простым людям ввели, а тут...
12:38:36 30-04-2026
И что это за подход от власти - "призвала"!?!
12:57:43 30-04-2026
Гость (12:38:36 30-04-2026) И что это за подход от власти - "призвала"!?! ... аккуратно попросила.
12:54:47 30-04-2026
Ну во-первых не что-то, а все должно быть включено в экономику России. Но такие призывы от законодателя звучат смешно: у законодателя есть эффективный инструмент: прими закон соответствующий и перестань оперировать своими хотелками. Но закон принять не захочет: он ведь будет тогда для всех:))
13:02:12 30-04-2026
кто не даёт Матвиенко поддержать инициативу налога на роскошь? У российских толстосумов совесть заснула крепко - не разбудить.
14:33:14 30-04-2026
форбз: Впервые в истории рейтинга состояние миллиардера из РФ превысило отметку в $30 млрд
Мордашев - 37. Керимов - 26.
Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних $625,5 млрд до рекордных $696,5 млрд, и это несмотря на замедление роста российской экономики из-за высокой ключевой ставки Центрального банка и санкционного давления.
выпрашивать на бедность???
15:00:44 30-04-2026
Сичас,только штаны подтяну.
15:02:16 30-04-2026
Хотя бы банку варенья и пачку печенья.
18:16:30 30-04-2026
Такое впечатление что на 100 лет назад вернулись, экспроприация