Матвиенко призвала миллиардера Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию

30 апреля 2026, 11:45, ИА Амител

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала бизнесмена Алексея Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию.

Напомним, Мордашов, председатель совета директоров и основной акционер "Северстали", возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров. Состояние бизнесмена Forbes оценил в 37 млрд долларов.

«Хорошо, что наши люди богатеют. Но, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию? Понимая сложность ситуации: всем сложно, и стране», — подчеркнула Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.

Она указала, что должны быть "законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле и Отечеству" и "уважение к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды".