Матвиенко призвала миллиардера Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию

Она указала, что должно быть "уважение к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды"

30 апреля 2026, 11:45, ИА Амител

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала бизнесмена Алексея Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию.

Напомним, Мордашов, председатель совета директоров и основной акционер "Северстали", возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров. Состояние бизнесмена Forbes оценил в 37 млрд долларов.

«Хорошо, что наши люди богатеют. Но, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию? Понимая сложность ситуации: всем сложно, и стране», — подчеркнула Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.

Она указала, что должны быть "законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле и Отечеству" и "уважение к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды".

Комментарии 15

.......

11:51:22 30-04-2026

И свои капиталы в страну вернула бы...

ВВП

11:54:31 30-04-2026

Амик, вы уж и ответ опубликуйте, как хорошо её послали.)))

Гость

14:28:58 30-04-2026

ВВП (11:54:31 30-04-2026) Амик, вы уж и ответ опубликуйте, как хорошо её послали.)))...
"Представитель компании также обратил внимание на то, что «Северсталь» на протяжении многих лет является системообразующим предприятием Вологодской области и в 2025 году налоговые отчисления предприятия в бюджет составили 13,4 миллиарда рублей.

Тот факт, что бюджет области находится в глубоком дефиците, «Северсталь» объяснила «непродуманной политикой областной администрации, которая, имея надежную бюджетную „подушку“ в 70 миллиардов рублей, неразумно растратила эти деньги»."

Медведь-шатун

11:55:29 30-04-2026

А, может быть пора национализировать!!!!, хватит уже свое просить.....

Гость

12:04:22 30-04-2026

Опять понтанулась, зачем все эти разговоры, элементарный налог на сверхприбыль до сих пор в России не ввели, и вывод денег в офшоры тоже можно остановить законодательно, такие законы давно есть в других странах.

Гость

12:04:31 30-04-2026

Северсталь современное предприятие, конкурирующее на мировой арене. Побольше бы таких. А что сделала Матвиенко для страны?

Гость

12:20:11 30-04-2026

Налог на вклады простым людям ввели, а тут...

Гость

12:38:36 30-04-2026

И что это за подход от власти - "призвала"!?!

Гость

12:57:43 30-04-2026

Гость (12:38:36 30-04-2026) И что это за подход от власти - "призвала"!?! ... аккуратно попросила.

Гость

12:54:47 30-04-2026

Ну во-первых не что-то, а все должно быть включено в экономику России. Но такие призывы от законодателя звучат смешно: у законодателя есть эффективный инструмент: прими закон соответствующий и перестань оперировать своими хотелками. Но закон принять не захочет: он ведь будет тогда для всех:))

гость

13:02:12 30-04-2026

кто не даёт Матвиенко поддержать инициативу налога на роскошь? У российских толстосумов совесть заснула крепко - не разбудить.

Мусик

14:33:14 30-04-2026

форбз: Впервые в истории рейтинга состояние миллиардера из РФ превысило отметку в $30 млрд
Мордашев - 37. Керимов - 26.
Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних $625,5 млрд до рекордных $696,5 млрд, и это несмотря на замедление роста российской экономики из-за высокой ключевой ставки Центрального банка и санкционного давления.

выпрашивать на бедность???

Гость

15:00:44 30-04-2026

Сичас,только штаны подтяну.

Гость

15:02:16 30-04-2026

Хотя бы банку варенья и пачку печенья.

Гость

18:16:30 30-04-2026

Такое впечатление что на 100 лет назад вернулись, экспроприация

