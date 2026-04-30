Взятки и избиение. В СК раскрыли подробности дела экс-чиновника из Первомайского района

Уголовное дело направлено в суд

30 апреля 2026, 10:29, ИА Амител

Экс-начальник администрации Первомайского района / Фото: алтайский СК
Бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, превышении должностных полномочий и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщает алтайский СК.

Напомним, о задержании чиновника стало известно ровно год назад — в конце апреля 2025-го. Тогда в Следкоме сообщили о получении взятки от местного риелтора и других подробностей не раскрывали.

По данным следствия, обвиняемый с 2021 по 2025 год получил в общей сумме 237 тысяч рублей.

«Деньги предназначались за обеспечение незаконной выдачи отделом архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образования в нарушение установленной законом процедуры, а также незаконное предоставление служебной информации и сведений, содержащих персональные данные», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в январе 2025 года в ходе ссоры экс-чиновник сломал нос отцу супруга своей сестры.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Что касается риелтора, то его дело в настоящее время уже рассматривается судом.

Ранее бывший вице-премьер Алтайского края Иван Кибардин получил пять лет колонии. Экс-чиновника задержали в мае 2024 года в Москве по подозрению в покушении на мошенничество.

Комментарии 6

Гость

10:37:41 30-04-2026

нос отцу супруга своей сестры

Гость

10:49:46 30-04-2026

Гость (10:37:41 30-04-2026) нос отцу супруга своей сестры...
А Дантес застрелил мужа сестры жены. У нас в деревне на гулянках по пьяне и не такое творят.

гость

10:52:42 30-04-2026

палитры и прочие слободы снесут теперь?

Гость

10:56:58 30-04-2026

Пока их вешать не начнут на площадях, с коррупцией бороться бесполезно.

гость

14:29:30 30-04-2026

а фамилию чиновника озвучьте!

Гость

17:50:39 30-04-2026

селюк деревенский

