Взятки и избиение. В СК раскрыли подробности дела экс-чиновника из Первомайского района

Уголовное дело направлено в суд

30 апреля 2026, 10:29, ИА Амител

Экс-начальник администрации Первомайского района / Фото: алтайский СК

Бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, превышении должностных полномочий и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщает алтайский СК.

Напомним, о задержании чиновника стало известно ровно год назад — в конце апреля 2025-го. Тогда в Следкоме сообщили о получении взятки от местного риелтора и других подробностей не раскрывали.

По данным следствия, обвиняемый с 2021 по 2025 год получил в общей сумме 237 тысяч рублей.

«Деньги предназначались за обеспечение незаконной выдачи отделом архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образования в нарушение установленной законом процедуры, а также незаконное предоставление служебной информации и сведений, содержащих персональные данные», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в январе 2025 года в ходе ссоры экс-чиновник сломал нос отцу супруга своей сестры.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Что касается риелтора, то его дело в настоящее время уже рассматривается судом.

Ранее бывший вице-премьер Алтайского края Иван Кибардин получил пять лет колонии. Экс-чиновника задержали в мае 2024 года в Москве по подозрению в покушении на мошенничество.