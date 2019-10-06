Русское слово из 32 букв поразило иностранцев

Журналисты турецкого издания Medya Günlüğü составили рейтинг самых сложных слов русского языка, сообщает "ИноСМИ.RU". Их длина превысила 18 символов.

На первое место поставили медицинский термин из 32 букв "рентгеноэлектрокардиографический", на второе – другое прилагательное "частнопредпринимательский", на третье – "субстанционализирующимися".

Пятерку замкнули слова "человеконенавистничество" и "переосвидетельствоваться". Также в список сложнейших попали "сельскохозяйственно-машиностроительный", "высокопревосходительство" и "достопримечательность".

Стоит отметить, что иностранным туристам может пригодиться знание разве что последнего из них.