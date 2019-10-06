Русское слово из 32 букв поразило иностранцев

Журналисты турецкого издания Medya Günlüğü составили рейтинг самых сложных слов русского языка, сообщает "ИноСМИ.RU". Их длина превысила 18 символов.
На первое место поставили медицинский термин из 32 букв "рентгеноэлектрокардиографический", на второе – другое прилагательное "частнопредпринимательский", на третье – "субстанционализирующимися".
Пятерку замкнули слова "человеконенавистничество" и "переосвидетельствоваться". Также в список сложнейших попали "сельскохозяйственно-машиностроительный", "высокопревосходительство" и "достопримечательность".
Стоит отметить, что иностранным туристам может пригодиться знание разве что последнего из них.
Комментарии
Это русское слово? Какой из этих терминоэлементов?
наличие кучи приставок, корней, суффиксов и окончаний не свидетельство самого длинного слова. Если вспомнить мем про хороводоводов, там сочинялись слова под 100 букв.
Автомотовелофотогребля....иохота
6.10.2019 15:42
- гость -
наличие кучи приставок, корней, суффиксов и окончаний не свидетельство самого длинного слова. Если вспомнить мем про хороводоводов, там сочинялись слова под 100 букв.
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"рентгеноэлектрокардиографический" и "сельскохозяйственно-машиностроительный" за счет корней длинные. По четыре корня в слове.