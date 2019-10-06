Барнаулец решил проехать на машине от Крыма до дома и сравнить цены на АЗС

Житель Барнаула, отдыхающий в Крыму, рассказал интернет-сообществу "Барнаул 22" о своем намерении доехать до дома на автомобиле, а по дороге сравнить цены на газ, который продают на АЗС.

"О том, что в Алтайском крае и Республике Алтай самый дорогой в России газ, мы все уже в курсе. И поэтому я хочу провести обзор по тем городам, которые я буду проезжать по маршруту Крым — Барнаул в ближайшие дни. Это для того, чтобы провести мониторинг цен на газ", — пояснил свою цель мужчина.

В первом видео-отчете он показал автозаправку в городе Алушта, где стоимость газа — 22,90 руб.

Для сравнения, в Барнауле цена на газ от 24,5 до 25,5 руб., согласно данным на сайте russiabase.ru.

По мнению жителей города, такой вид машинного топлива в Алтайском крае еще и хуже качеством.

"Ездили в Сургут. Чем дальше от Барнаула, тем меньше расход газа. Сделал вывод, что не только цена выше, но и качество газа у нас намного хуже", — пишут в комментариях к видео.

Барнаульцы назвали эксперимент познавательным и ждут следующего отчета.