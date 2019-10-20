Пушистые пороки: семь смертных грехов в образах кошек

Кошкам тоже не чужды человеческие пороки. Подборка из семи фотографий, каждая из которых олицетворяет один из смертных грехов, выглядит настолько умилительно, что все эти ужасные отступления от праведной жизни не кажутся такими уж страшными. Во всяком случае, на фоне наших домашних питомцев.
Рекомендуем смотреть фотографии в компании с собственным котом. Если же его нет, то можно обнять подушку.
Семь смертных грехов, суть которых нужно всегда помнить, чтобы не нарушать главные правила христианства:
- гордыня (тщеславие): слишком большая вера в себя считается неверованием в божественное;
- лень (уныние): избегание физической и духовной работы над собой;
- алчность: поступки, которые направлены на приумножение материального достатка в ущерб духовному;
- чревоугодие: нужда потреблять больше, чем необходимо;
- зависть: жажда чужого;
- похоть: действия, которые приводят к желанию излишнего удовольствия;
- гнев: поступки, которые вместо любви несут разрушение.
Комментарии