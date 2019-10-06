Ученые назвали страны, где больше шансов выжить при апокалипсисе

Новозеландские ученые из университета Отаго выяснили, в каких странах больше шансов спастись от глобальной эпидемии неизлечимой болезни, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Science Alert.

Для этого они изучили основные факторы, способные препятствовать распространению смертельного вируса на страны с населением свыше 250 тысяч человек.

В результате они пришли к выводу, что наибольшая вероятность спастись при глобальном апокалипсисе будет у жителей Австралии, Новой Зеландии и Исландии.

"Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация", – констатировали авторы исследования.

Следом за первой тройкой расположились Япония, Куба, Фиджи, Ямайка и Барбадос.