Пугающее поведение одного из зрителей заставило людей уйти с показа "Джокера"

Зрители одного из кинотеатров в Нью-Йорке покинули зал после того, как один из посетителей начал аплодировать после каждого убийства в фильме, сообщает РИА "Новости".
"Это тот парень, который на протяжении всего показа "Джокера" в Нью-Йорке плевался в людей и хлопал в ладоши, когда главный герой кого-то убивал", – написал в "Твиттере" один из зрителей.
Позднее он сделал пост, в котором показал человека, обезвредившего нарушителя до прихода охраны.
"Не все герои носят маски", – отметил мужчина.
Очевидцы сообщали, что мужчина был сильно пьян.
"Я видел, как он опустошил бутылку текилы до того, как начался фильм. Это было страшно", – рассказал Этай Бенсон в "Твиттере".
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