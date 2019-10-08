МИД Украины назвал три варианта развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал три наиболее вероятных сценария, как будет развиваться ситуация в Донбассе, сообщает RT.
По его словам, первый из них – это попытка договориться в рамках "несправедливого процесса", который начался несколько лет назад (видимо, речь о минских договоренностях). Второй вариант случится, если не принять важное решение быстро, уверен дипломат.
"Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть", – заявил Пристайко.
Последний сценарий – "никогда больше не возвращаться к этой части Украины", заявил руководитель украинского МИД.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил украинским СМИ, что готов ввести миротворцев в Донбасс, которые возьмут под контроль 400 километров границы с Россией.
При этом он подчеркнул, что не собирается навязывать помощь в разрешении конфликта, но готов ее оказать, если его попросят "две стороны".
Глава государства призвал Украину урегулировать конфликт, отметив, что не единожды упрекал предыдущего украинского президента Петра Порошенко в том, что он этого не делает.
Лукашенко выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это "подарок" НАТО и США, которые сейчас "влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые".
Комментарии
Да, могут потерять государство по частям и долям кредитным...
Если укровоинство пришло освободить "людей по ту сторону линии соприкосновения" от российской оккупации, то почему данные люди должны их "окончательно возненавидеть"? Вывод один - хотят освободить данные территории от "оккупации" коренными дончанами.