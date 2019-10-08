85 тысячам бюджетников Алтайского края подняли зарплаты

С 1 октября отдельные категории бюджетников Алтайского края будут получать повышенные зарплаты, сообщает региональное правительство.
Их заработок увеличат на 4,3%. В общей сложности перерасчет коснется свыше 85 тысяч местных жителей.
"С начала текущего года на 11% увеличена заработная плата работникам, подпадающим под действие указов президента России от 7 мая 2012 года, на 15% – муниципальным служащим", – информирует пресс-служба правительства Алтайского края.
С учетом этих изменений фонд заработной платы в 2019 году превысит 40 млрд рублей. Он стал почти на 5 млрд рублей больше, чем в прошлом году.
Ранее министр образования и науки региона Максим Костенко пообещал, что зарплаты учителей Алтайского края вырастут в среднем на 1000-3000 рублей к концу 2019 года.
Комментарии
"почти на 5 млрд рублей больше, чем в прошлом году" , а говорят в Барнауле маленькие оплаты учителям, врачам, они работают на 3 ставки. Ко то врет или список самых богатых вырос. " зарплаты учителей Алтайского края вырастут в среднем на 1000-3000 рублей к концу 2019 года". увеличилась на 11%, вырост на 3тыс руб. перемножим и получим 27,200руб. зарплатка. Да на 3 ставки итого 81тыс. рублей. просто математика.
А что молчат учителя?Лично у меня зарплата немного больше 20 000.Это ставка учителя начальных классов,+ внеурочная деятельность,+надомное обучение.
Русовед, 22 часа, 1 категория, надомник + 3,5 часа ( про классное руководство и внеурочку уж и не пишу, это у всех есть почти) - сегодня выдали квиток, с авансом получается 21750. Этими 27 тысячами и не пахнет. Сравнила с прежней з/пл. Изменений практически никаких, от перестановки слагаемых сумма не меняется(оклад и стимулирующая), так что ,похоже, нас в очередной раз развели(((