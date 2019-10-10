В Алтайском крае за год стало на четверть больше миллионеров

Три рублевых миллиардера в Алтайском крае, как и в прошлом году, официально задекларировали свои доходы, а вот миллионеров стало на четверть больше, сообщили amic.ru в краевой налоговой службе.
Восемь жителей региона задекларировали более 500 миллионов рублей (133% к аналогичному периоду прошлого года). Свыше 100 млн рублей заработали 37 налогоплательщиков, что соответствует уровню прошлого года.
Более 10 млн рублей заработали 254 человека (+9%). Доходы свыше 1 млн рублей заявили 6,4 тысячи плательщиков края, это на 26% больше, чем в прошлом году. Из них доход от 1 до 10 млн заявили 6172 жителя Алтайского края.
В общей сложности налогоплательщики региона подали 127 тысяч деклараций о доходах в рамках декларационной кампании 2019 года. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 228 млн рублей (+6% по отношению к прошлому году).
Правом на социальные налоговые вычеты воспользовались 15,9 тысячи налогоплательщиков (+7%).
Имущественные вычеты в связи с приобретением и строительством жилья заявили 61,4 тысячи человек (+7%).
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Комментарии
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Доходы свыше 1 млн рублей заявили 6,4 тысячи плательщиков края, это на 26% больше, чем в прошлом году
Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 228 млн рублей (+6% по отношению к прошлому году).
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это всЁ, что нужно знать гражданину о налоговой системе в Российской Федерации.
Что за чушь???? 6400*1млн*0,13= 832млн. !!!! Это по-минимуму.
Что у вас с математикой??? То у вас 230тыс. человек дали 400тыс. налогов, то, вот это.
ГДЕ НАЛОГИ???
10.10.2019 09:10
- гость - не каждый доход облагается 13%, читайте налоговый кодекс РФ, кстати самый налоговый, можно сказать даже - самый справедливый в мире
10.10.2019 09:19
- гость -
так и я на 0,13 умножил только 1млн. дохода. а если взять нормальное распределение, то 70% доходов будет в диапазоне 4-7млн. там еще миллион граждан с доходами 100-500 тысяч.
Наверное все депутаты. Что то мне так кажется, или есть кто то не из их числа?
Это доход за год ? Миллион за год - не так и много, 83 т. р в месяц всего.