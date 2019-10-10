Медики рассказали, почему дергается глаз

Даже совсем незначительное подергивание глаза может означать о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Gismeteo.
Так называемая миокимия, когда круговая мышца глаза начинает непроизвольно сокращаться, давно известна медикам и довольно широко распространена. Обычно она возникает неожиданно и длится недолго. Однако подобный "нервный тик" может терзать даже в течение месяца и дольше, но это уже скорее исключение из правил.
Если из-за миокимии смыкаются веки, то это тревожный сигнал, требующий немедленно обратиться к врачу. Бывает, что на патологию "откликаются" и другие участки лица.
Однако и совсем незначительное подергивание может свидетельствовать о нарушении нормального функционирования организма.
В частности, подергиванием глаза проявляется ряд неврологических заболеваний (в их число входит болезнь Паркинсона и блефароспазм).
Также это может говорить о недостатке витаминов и микроэлементов.
Затянувшееся стрессовое состояние и устойчивая аллергическая реакция на что-либо тоже могут вызвать подобный эффект.
Миокимия способна проявиться и как побочный эффект ряда антигистаминных лекарств.
Комментарии