Песков назвал Шнурова поэтом после его стиха про отдых Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, в котором журналисты выявили неприкрытый намек на осеннюю прогулку Владимира Путина по сибирской тайге.
"Поэт имеет право на свое видение", – ответил Песков на вопрос "Газеты.Ru" о том, похоже ли произведение лидера группы "Ленинград" на то, как в действительности проходил отдых главы государства.
"Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладится тишью", – гласит одно из четверостиший.
Напомним, в канун своего 67-летия российский лидер Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу отправился на сбор грибов в сибирскую тайгу. В СМИ появились фото и видео с этой прогулки.
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