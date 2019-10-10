Четверг, 10 Октябрь, 10:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,1
€ 71,45
Обь
41см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Песков назвал Шнурова поэтом после его стиха про отдых Путина

, ИА "Амител"
Лидер "Ленинграда" опубликовал размышления о мыслях президента во время прогулки по тайге
Сергей Шнуров / Фото: instagram.com/shnurovs

Сергей Шнуров / Фото: instagram.com/shnurovs

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, в котором журналисты выявили неприкрытый намек на осеннюю прогулку Владимира Путина по сибирской тайге.

"Поэт имеет право на свое видение", – ответил Песков на вопрос "Газеты.Ru" о том, похоже ли произведение лидера группы "Ленинград" на то, как в действительности проходил отдых главы государства.

"Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладится тишью", – гласит одно из четверостиший.

Напомним, в канун своего 67-летия российский лидер Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу отправился на сбор грибов в сибирскую тайгу. В СМИ появились фото и видео с этой прогулки.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
10:01
Санатории Алтайского края: когда лучший отдых находится совсем рядом 0
09:57
Родителей курящих детей предложили штрафовать или сажать на несколько суток 0
09:41
Эпоха Ренессанса. Крупнейший производитель косметики в Барнауле отмечает 20-летие 0
09:28
Жителю Алтайского края грозит колония за рубку двух сосен 8
09:15
СМИ: Митяй из "Сватов" обиделся на шутки и покидает сериал 2
09:01
Поколение "Здесь и сейчас": Как миллениалы влияют на экономику 8
08:49
Алтай вошел в пятерку регионов с самыми высокими стипендиями 0
08:36
Когда первый рабочий день в 2020 году? 0
08:32
Более 1600 подарков получили посетители одного из барнаульских ТРЦ 0
08:17
В Алтайском крае за год стало на четверть больше миллионеров 7
08:15
Откуда взялся долг и как снизить плату за свет: задай вопрос директору БГЭС
Свои вопросы вы можете задавать уже сейчас
08:02
"Взрывает мозг": предприниматель с Алтая о Сколково и покорении мирового рынка 0
07:59
Думали, теракт. Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 19 лет назад: как это было 1
07:54
Закон о садоводах изменят, убрав предупреждения о проведении общего собрания 1
07:43
Российские ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте 1
07:32
Компании Алтая из сферы здоровья и красоты могут бесплатно принять участие в выставке 0
07:27
Песков назвал Шнурова поэтом после его стиха про отдых Путина 0
07:17
Более 500 жителей Алтайского края перешли на налог для самозанятых. Когда смогут все? 8
07:03
Врач посоветовал несколько правил для борьбы с осенней хандрой 0
06:52
Собачья жизнь. Кто занимается отловом бездомных животных в Барнауле и что с ними потом делают 2
06:31
Медики рассказали, почему дергается глаз 0
06:16
Погода в Алтайском крае продолжит радовать теплыми днями 0
06:09
Иначе никак. Депутаты приняли максимальные ставки по налогу на жилье в Барнауле 41
23:49
Путин уволил Сергея Глазьева с поста своего советника 2
23:15
Мобильное приложение для борьбы с депрессией появилось в России 3
22:43
Судьба земельных участков, где строят ЖК на деньги дольщиков, снова не решилась 0
22:11
Собака может продлить жизнь человеку после инфаркта 0
21:46
Диетолог рассказал о том, чем опасен полный отказ от сладкого 1
21:24
Барнаульцу, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил девушку, вынесли приговор 6
20:47
Конфликт в образцовой семье: жена приревновала мужа к родственнице и взялась за нож 0
20:11
Москвича осудят за совращение шестилетней девочки из Барнаула 3
19:58
Неизвестный открыл стрельбу по синагоге в Германии. Есть пострадавшие 1
19:13
СМИ: топ-менеджер "Вертолетов России" засмотрелся на белок и выпал из окна коттеджа 5
18:44
Роспотребнадзор рассказал об оптимальной для здоровья температуре в доме 5
18:21
Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи 1
17:48
"Летающий танк" Ми-35 случайно снес трибуны на параде в Индонезии 4
17:45
Жильцов барнаульской многоэтажки эвакуируют из-за сообщений о мине в подвале 2
17:31
Награда "За развитие добровольчества (волонтерства)" учреждена в Алтайском крае 0
16:51
Квартира загорелась в барнаульской многоэтажке 4
16:46
Мэра города в Мексике привязали к пикапу и протащили по обещанной дороге. Видео 11
16:32
Депутат Госдумы поддержал жалобы на "собачью еду" в школе Алтайского края 27
16:28
Что такое крафтовое пиво и чем отличается от других пенных напитков? 0
16:18
В темпе: алтайские власти считают, что за три года инвестиции взлетят на треть 2
16:08
Томенко сыграет в хоккей со звездами спорта и известными комментаторами 0
15:58
Сибирскую "колибри" заметили барнаульцы на одной из городских клумб 5
15:48
Еду из алтайских колоний будут продавать на социальной ярмарке в Барнауле 8
15:35
Анастасия Заворотнюк продолжит лечение в реабилитационной клинике 0
15:25
Мэрия Барнаула планирует выделить полосы для общественного транспорта 59
15:14
Газон на футбольном поле барнаульского "Динамо" заменили голландской "травой" 6
15:06
Финансисты Алтайского края рассказали, каким будет бюджет региона в 2020 году 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.