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В шаге от суицида. Психиатры Барнаула рассказали, как справиться с мыслями о смерти

, ИА "Амител"
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно суициды уносят жизни 800 тысяч человек

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения решила сделать ключевой темой этого дня вопрос профилактики суицидов. Минздрав Алтайского края познакомил журналистов с работой психотерапевтического отделения Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана (АККПБ). Побывал в этом отделении и корреспондент amic Андрей Магас.

Почему "френд" не заменит друга

В этом отделении находятся пациенты, страдающие депрессиями, нарушениями сна, тревожными расстройствами и другими подобными состояниями, – те, для кого следующим шагом могли стать мысли о суициде. По данным ВОЗ, ежегодно суициды уносят жизни 800 тысяч человек. Таким образом, суицид является основой причиной смерти среди людей в возрасте от 15 до 29 лет. Суицидальному поведению подвержены не только взрослые, но также дети и подростки в результате насилия в семье, сексуального насилия, запугивания, в том числе и в кибер-пространстве.

Психотерапевтическое отделение АККПБ рассчитано на 55 коек, из них 25 предназначены для пациентов, находящихся в кризисных состояниях – то есть когда у человека от роковых мыслей и их воплощения остается один шаг (а то и меньше).

"Обычно это пациенты, попавшие в какую-то тяжелую жизненную ситуацию и нуждающиеся в экстренной помощи, – пояснила заведующая отделением Рената Шамне. – Эти люди принимаются без сдачи анализов и в день обращения".

Чаще всего в отделение попадают люди в возрасте от 35 до 55-60 лет из-за стрессовых ситуаций, которым они оказываются подвержены в сегодняшней жизни: потеря близкого человека, потеря работы, финансовые сложности. Особое место среди этих сложностей занимают кредиты, которые подчас граждане не могут выплатить, и это вызывает душевные недуги.

В Алтайском крае рост числа психических расстройств фиксируется в период наступления паводка, когда безжалостная стихия уничтожает имущество жителей, и вообще ощущение беззащитности перед надвигающейся волной вызывает у чувствительных людей повышенную нервную реакцию. Конечно, весьма уязвимы перед угрозой психических расстройств и подростки: они часто жалуются на невозможность "живого" общения, которое нередко заменяют социальные сети. Однако, "френд" и "лайк" в соцсети не смогут заменить настоящего друга и человеческой улыбки.

Эти непростые мужчины

Распознать симптомы психического нездоровья мешает как отсутствие элементарных знаний о них, так и укоренившееся в обществе многолетнее предубеждение на предмет обращения к психиатру. Зачастую, стоит кому-то намекнуть, что ему неплохо бы сходить на прием к врачу, как следует моментальная реакция: "Я что, идиот?! Ты сам больной!" Между тем, по словам Ренаты Шамне, признаками такого нездоровья (и как следствие тяжелых и даже трагических последствий) могут быть депрессивное состояние, апатия, повышенная раздражительность, нарушение сна и аппетита, нарастающая замкнутость человека, когда он перестает интересоваться тем, что раньше вызывало у него живой интерес.

"Стоит насторожиться, если близкий человек начинает говорить, что "жизнь не имеет смысла", "в жизни нет никаких перспектив", а какие-то положительные события не вызывают в нем должного отклика. В этих случаях нужно обращаться к специалисту и получить необходимую помощь", – отметила заведующая психотерапевтическим отделением.

В то же время многие из пациентов отделения жалеют, что не обратились раньше – это позволило бы предупредить развитие душевного недуга и возможные суицидальные порывы. В тех случаях, когда пациент поступает в отделение на ранней стадии, это позволяет врачам быстрее разобраться в его заболевании, найти метод лечения и позволить ему в короткие сроки прийти в себя и после выхода из больницы быстро адаптироваться к реальной жизни. В среднем пациент находится в отделении 28 дней, хотя случается, что заболевший возвращается в нормальное состояние за 10-15 дней, либо, напротив, только спустя два-три месяца. Рената Шамне подчеркнула, что наблюдение у врача-психиатра после выписки не чревато ущемлением каких-то прав гражданина – будь то лишение водительских прав или невозможность устроиться на какую-то работу.

Сотрудники отделения сообщили, что есть разница в работе с мужчинами и женщинами:

"С мужчинами сложнее – они менее склонны выносить наружу свои душевные переживания. Играет свою роль и представление, что мужчина не должен плакать, показывать свою слабость...". Увы, как показывает статистика, мысли о суициде сильный пол тоже посещают чаще.

Красота не только спасет мир, но и вылечит

Процесс лечения включает в себя не только работу с психотерапевтом и курс принятия медикаментов, но и лечебную релаксацию в специально оборудованном кабинете. Кстати, в корне неверным является по сей день бытующее представление, что все пациенты сидят за железными дверями и за заборами с колючей проволокой. Находящиеся на излечении в психотерапевтическом отделении выходят на прогулки, выезжают в город. Некоторые даже умудряются посещать театры. "Обращение к миру искусства, художественного творчества – это такая форма психотерапии, позволяющая обрести человеку душевное равновесие", – отметила завотделением.

Одна из пациенток отделения – Светлана – тоже имеет отношение к художественному творчеству. Обратиться к психиатру ее заставил случай, произошедший с ней во время учебы в вузе. "Во время поездки в автобусе я вдруг ощутила резкую нехватку воздуха, мне стало невыносимо трудно дышать, – рассказала она. – Обращалась к врачу-неврологу, он направил меня к психиатру. Поначалу это вызвало у меня не очень позитивную реакцию – все-таки учеба, что подумают окружающие. Психиатр объяснил, что я испытала паническую атаку, которая вызвана постоянными стрессами, переживаниями, конфликтами и прочее. Процесс лечения панической атаки индивидуален – от нескольких дней до нескольких лет. Как человек творческий, я многие вещи переживаю крайне остро, что также является причиной моего недуга". По словам Светланы, в процессе излечения важны не только усилия медиков, но и работа больного над собой. "Хорошее хобби, общение с миром искусства, с друзьями, путешествия – все это помогает пережить болезнь", – отметила пациентка.

Медики убеждены, что в кризисных ситуациях для человека очень важна помощь и внимание близких, родственников. Не нужно аномальное состояние списывать на лень, постоянную усталость, хандру, особенно если это повторяется систематически, говорят врачи. И уж точно не надо тянуть с обращением к специалисту – это позволит не допустить роковой развязки, ведь порою погруженные в депрессию находятся в шаге от нее.

Не секрет, что работа с людьми, находящимися, как говорится, "на грани", отнимает немало душевных сил у медиков. Как рассказала Рената Шамне, "главной отдушиной является семья, близкие, хороший отдых путешествия". "Кроме того, у меня есть домашний любимчик – кот", – улыбнувшись добавила она, подтвердив давнее наблюдение экспертов о том, что кошки – лучшие антидепрессанты для человека.

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Комментарии

10.10.2019 17:00
- гость -

"как справиться с мыслями о смерти", как тут справишься? Постоянно думаю о смерти, особенно когда читаю новости про повышение налогов, пенсионного возраста, повышении зарплаты чиновникам и депутатам... Не, я не о своей смерти думаю, я о смерти тех людей которые страну разграбили-разворовали и свой народ гнобят!!!!

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