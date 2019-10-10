Стекло треснуло в полете. Раскрыты детали ЧП с Boeing-737 в Барнауле

По факту растрескивания стекла вылетевшего из Москвы самолета Boeing-737-800 перед посадкой в аэропорту Барнаула следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СКР проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации правоохранителей, трещины пошли по стеклу кабины со стороны командира воздушного судна около 5:20 утра. Разгерметизации салона и кабины не допущено.
Спустя пять минут воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту. На борту находились 125 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Правда, утренний рейс, запланированный на 7:05 в итоге перенесли больше, чем на 12 часов. По информации представителя аэропорта, пассажиры смогут улететь на резервном самолете только в 19:29.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП. Специалисты проводят осмотр лайнера, ведут опросы членов экипажа и другие проверочные мероприятия.
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