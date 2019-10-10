Путин произвел перестановки в Кремле, сменив начальников трех управлений

Президент России Владимир Путин назначил новых начальников трех управлений в Кремле, пишет РБК.
С 10 октября руководить управлением по обеспечению конституционных прав граждан будет Татьяна Локаткина. Управление по вопросам госслужбы и кадров возглавит Максим Травников. Управление информационного и документационного сопровождения президента "отдали" Антону Федорову.
Как сообщает "Лента.ру", Федоров с сентября 2013 года руководил Управлением по вопросам государственной службы и кадров. До этого занимал должности первого заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО), начальника управления по работе с регионами госкорпорации "Росатом". В 1990-1993 годах был народным депутатом РФ.
Травников — выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Был награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а также отмечен благодарностью президента и правительства РФ.
Локаткина до назначения на должность была референтом управления по конституционным правам россиян, которое и возглавила.
Ранее Путин освободил от должности советника президента РФ Сергея Глазьева, который занимал свою должность с 28 июля 2012 года.
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