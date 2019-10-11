Более миллиона рублей выделили на благоустройство набережной в Камне-на-Оби

Благоустройство набережной завершили в Камне-на-Оби, сообщает официальный сайт Алтайского края.
На проведение работ было выделено 1 млн 199 тысяч рублей в рамках проекта "Жилье и городская среда".
На территории были установлены скамьи и фонарные столбы, клумбы и урны, положена плитка, а также высажены деревья, кустарники и газон.
"Особенно приятно, что людям набережная понравилась и они проводят здесь свободное время. Скамьи, фонарные столбы, урны изготовлены на Каменском металлозаводе. Ограждение вне проекта городу подарило предприятие. За что отдельное спасибо", – подчеркнула исполняющая обязанности главы района Евгения Гордиенко.
Также на набережной установили основание для будущего мемориала воинам-афганцам.
Комментарии
Лучше бы дрогу через город сделали. Позорище!
Отсутствие дорог теперь абсолютно не беспокоит находящихся в эйфоричном экстазе жителей славного града. На набережной, краше которой многие и не видели в жизни ни чего
11.10.2019 10:53
Земляк
Баба-Яга против!
ps позорище это то что у тебя доступ в интернет есть, а мозгов нет.
Особенно приятно, что людям набережная понравилась и они проводят здесь свободное время
это химочка местного разлива молвил?
гостей принимают на посмотреть? хочу сегодня в ночь всей семьей выехать.