Бийские полицейские изъяли 1750 блоков контрафактных сигарет

Сотрудники полиции и Росгвардии в Бийске изъяли из оборота 1750 блоков поддельных сигарет, сообщили в МВД.
Правоохранители провели обыски в четырех жилых помещениях, двух гаражах и торговом павильоне. В общей сложности они изъяли 1750 блоков сигарет различных марок, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи и бухгалтерские документы.
По подозрению в распространении контрафакта подозреваются пять человек. По предварительным данным, участники группы около года распространяли контрафактную табачную продукцию на территории Бийска и ближайших районов.
В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием уголовного дела.
Комментарии
вот ментам свезло! походу сейчас весь райотдел на халяву курит... ))
11.10.2019 13:31
- гость - А если наркоту найдут то и в тройне праздник.