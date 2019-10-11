Тигра-Лютая: определен победитель недели конкурса "Главная кошка Барнаула"

Сегодня в эфире программы "Удачный час" на Радио Дача Барнаул (107.4 FM) определен победитель четвертой недели интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула". Очередным финалистом по итогам голосования стала кошка Тигра-Лютая. За нее отдали 644 голоса.

"Я не планировала заводить кошку. Тигра бродила в садоводстве совсем ничья. Летом ее подкармливали, и примерно в это же время, в октябре, уже стала не только голодная, но и замерзающая. Я взяла ее на время, планировала пристроить. А когда мне позвонили по объявлению с вопросом:" У вас кошка в добрые руки?", то почему-то я не смогла с ней расстаться, - рассказала хозяйка кошки Юлия. - Четыре года вместе, полет нормальный. Наверное, правда, что кошки сами выбирают хозяев. Выбравшая меня кошечка оказалась еще и с сюрпризом — как матрешка — через некоторое время у меня был полный комплект из мамы и четырех прекрасных котят. Безумное время, но столько позитива от этой усатой банды. Котят всех пристроила, хозяев подбирала тщательно".

Тигра — ответственная кошка, будит хозяйку строго по расписанию в шесть утра, даже в выходные. И только разбудив, чего бы ей это ни стоило, ложится и засыпает с чувством выполненного долга. Всегда встречает у порога. Мурлычит, как трактор. Выполняет главную кошачью обязанность — украшает собой дом. Юлия поделилась, что ни разу не пожалела, что оставила это чудо в своем доме.

"Правда, от той кошки, которая была ничья и выбрала меня — она сильно отличается, — говорит Юлия. — У меня есть фотография Тигры в первый день нашего знакомства: несчастный, измученный бродяжничеством маленький зверь. А сейчас это — щекастая красотка".

Голосование продолжается. Уже 18 октября 2019 года в эфире Радио Дача Барнаул (107.4 FM) в программе "Удачный час" с 12.00 до 13.00 определится пятый финалист конкурса, который наберет максимальное количество голосов.

На сегодняшний день на титул "Главная кошка" претендуют 1800 домашних любимцев из Барнаула. Владелец каждой домашней мурлыки уверен: его любимец – самый умный и талантливый! Так, кот Бакс не пускает в квартиру чужих и не дает в обиду своего друга, попугая Кешу; кошка Муська — настоящая леди, любит играть в футбол и массажировать хозяйку; Лексус любит борщ и обожает обнимашки.

Ваш хвостатый питомец также богат талантами? "Радио Дача Барнаул" приглашает всех владельцев кошек и котов к участию в конкурсе. Фотографируйте своего любимца во всей красе и публикуйте лучший снимок на сайте кошкабарнаула.рф.

Напомним, что за период проведения конкурса в финал пройдут семь участников, а 8 ноября 2019 года определится только один победитель, который и получит гордое звание "Главная кошка Барнаула" и годовой запас корма (30 кг) от партнера проекта бренда "Вискас". Еще три номинации найдут своих хозяев: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".

Обладателя звания "Главная кошка Барнаула" выберут в эфире Радио Дача Барнаул.

Фотографии принимаются до 28 октября.