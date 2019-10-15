Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом "Кошелек Pay"

АО "Альфа-Банк", Mastercard и российская компания Cardsmobile объявляют о запуске сервиса "Кошелек Pay", с которым можно просто, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и в мире.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение "Кошелек" и активировать в нем платежные карты Mastercard. "Кошелек Pay" позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и "умные" носимые устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты. В дальнейшем клиенты смогут выпускать в приложении "Кошелек" новые карты АО "Альфа-Банк" Mastercard сразу в мобильном формате.
Приложение "Кошелек" агрегирует в мобильном устройстве в удобной для розничного пользователя форме все виды карточных продуктов: банковские, скидочные карты, сертификаты и купоны, а для торгово-сервисных предприятий предоставляет возможности по организации и управлению программами лояльности.
"Бесконтактные платежи активно растут, и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и "Кошелек Pay". С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промоакций и сервисов учета покупок в личном кабинете за счет интеграции платежных транзакций с программами лояльности ретейлеров на платформе "Кошелек", – комментирует руководитель розничного бизнеса АО "Альфа-Банк" Майкл Тач.
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