Самое время: людей солидного возраста обучат искусству ведения бизнеса

Фонд развития предпринимательства предлагает уникальную возможность пройти обучение по компетенции "Предпринимательство". На курс приглашаются женщины в возрасте 51-55 лет (1964-1968 г.р.) и мужчины 56-60 лет (1959-1963 г.р.) независимо от уровня образования и специальности.
Обучение проводится бесплатно по международным стандартам в рамках федеральной программы, которую реализует Союз WorldSkills Russia* на основании распоряжения правительства РФ.
Своими знаниями и опытом в рамках курса поделятся сертифицированные эксперты с большой практической подготовкой предпринимателей из Национального центра компетенций на базе московского колледжа – Александр Парамонов и Дмитрий Суханов.
В программе представлены шаги, которые помогут проанализировать собственный жизненный опыт, сформировать бизнес-идею, запустить стартап и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса.
Результатом выполнения этих шагов станет обстоятельный анализ областей предыдущих форматов самореализации, формирование соответствующей предпринимательской идеи, разработка бизнес-плана развития предприятия и продвижение бизнеса – презентация собственных наработок в форме Демонстрационного экзамена.
Программа обучения:
Модуль 1. Я и моя предпринимательская идея. Проявление ценностных оснований участников. Уточнение мотивации на освоение курса и предпринимательскую деятельность. Анализ опыта предыдущей деятельности, увлечений, хобби, творчества – как основа формирования проектной идеи. Средства обнаружения/формирования предпринимательской идеи (ловушка для идей, "Сеть-Трал", ментальные карты и др.).
Модуль 2. Обстоятельства и условия. Ресурсы и возможности. Понятие ресурса. Доступ к ресурсам. Дефицит ресурсов, "ревизия" ресурсов (доступа к ресурсам), способы конвертации ресурсов. Ресурсы проекта.
Модуль 3. Оформляем проектную заявку. Грантовые конкурсы как продуктивное средство первичной проработки предпринимательской идеи; механизм структурирования проекта; способ планирования деятельности и разработки бюджета проекта; один из источников финансирования проекта.
Модуль 4. Бизнес-планирование. История вопроса и современные практики. Подходы к планированию бизнеса на основе рабочей тетради по бизнес-планированию.
Модуль 5. Маркетинг. Определение целевой аудитории и реалистичных способов работы по формированию портфеля заказов (включая ресурсы социальных групп, СРМ и др.).
Модуль 6. Управление проектом. Планирование деятельности (план-график, диаграмма Ганта). Рефлексия процессов, "Деловой дневник" как эффективный инструмент рефлексии происходящего, анализа ситуации и планирования предстоящей деятельности.
Модуль 7. Маркетинговое планирование.
Модуль 8. Технико-экономическое обоснование проекта, включая финансовые инструменты и показатели. Смета и бюджет проекта.
Модуль 9. Продвижение проекта. Демонстрационный экзамен как средство поиска партнеров и инвесторов проекта; расширение клиентской базы; построение схем кооперации с другими слушателями курсов (в т.ч. из других регионов РФ).
Срок обучения: с 20 октября по 30 ноября 2019 года.
Образовательный процесс осуществляется без отрыва от основной работы, дистанционно (72 часа). Сдача итогового экзамена пройдет очно на базе Бийского государственного колледжа по международным стандартам. По окончании обучения выдается документ установленного образца (г. Москва).
Количество мест ограничено.
Подробности на мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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*Ворлдскиллс Россия
Комментарии
Вспомнилось сразу:
Спрашивают одного миллиардера:
— "Скажите, пожалуйста, а как вы заработали свои деньги?
« Он говорит:
— „Ну как? Очень просто. Я купил яблоко за доллар, помыл, продал за два доллара. Потом купил два яблока, помыл, продал их за четыре. А потом умерла тётя и оставила мне миллион“
Всегда возникает вопрос- если вы такие умные, где же ваш сверхприбыльный бизнес? Ответ прост - их бизнес - вешать лапшу на уши лохам.