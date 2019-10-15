Архивные фото с венчания Анастасии Заворотнюк взбудоражили соцсети

Фото: @a_zavorotnyuk
Фотографии венчания актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева были опубликованы в официальном аккаунте актрисы 13 октября.
В подписи к архивным снимкам друзья и родные, которые в настоящее время ведут официальный аккаунт звезды, поздравили супругов с годовщиной таинства, прошедшее 12 октября 2008 года в храме Воскресения Христова на Красной скале в Форосе.
Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса! ❤️❤️❤️
К многочисленным поздравлениям в комментариях к записи присоединились и коллеги Анастасии. Слова поддержки выразили Дима Билан, Зара и Анна Семенович.
Напомним, в конце лета в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк обнаружили четвертую стадию рака мозга. В середине сентября актрису положили в московскую больницу в тяжелом состоянии. Все это время ее родные отказывались от комментариев и просили уважать их личную жизнь.
Комментарии