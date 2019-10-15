Гонщику BMW Александру Руденко будет трудно выйти по УДО. Он нарушает режим в колонии

Александр Руденко, отбывающий наказание за пьяное ДТП в Барнауле, в котором погибли женщина и двое детей, вряд ли сможет надеяться на условно-досрочное освобождение. Барнаулец, приговоренный к 8 годам 6 месяцам колонии, регулярно нарушает режим содержания. Об этом 15 октября на пресс-конференции сообщил начальник УФСИН России по Алтайскому краю, генерал-майор Валерий Усачев. По его словам, за три месяца содержания в колонии Руденко получил уже шесть взысканий.

"Не могу назвать колонию, в которой он находится. Но зато могу сказать, что Руденко – нарушитель. Он содержится в запираемых помещениях. Заключенный регулярно нарушает форму одежды, спит в неположенное время. Все эти нарушения заносятся в его личное дело", – рассказал Усачев.

Он также добавил, что содержание в штрафных изоляторах для Руденко – "не мед", а выйти по УДО ему будет очень трудно.

"Конечно, штрафной изолятор – это ничего хорошего: утром встал, сдал матрас до вечера, а твою железную кровать пристегнули к стенке. И все: из развлечений – только книги. В любом случае, если Руденко соберется на условно-досрочное, обо всех взысканиях будет написано у него в характеристике. Решать, конечно, будет суд, но я не знаю, насколько он должен исправиться, чтобы получить УДО. Как показывает практика, с его "послужным списком" на это вряд ли можно рассчитывать", – подчеркнул глава УФСИН по Алтайскому краю.

Напомним, ДТП произошло 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 со скоростью более 150 километров в час промчался на красный свет и на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия врезался в Renault Scenic. В результате происшествия погибли три пассажира Renault: пятилетняя девочка скончалась на месте, а женщина и ее трехлетняя дочь умерли в больнице. Руденко в ДТП не пострадал. Как установило следствие, водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.

17 апреля 2019 года Руденко признали виновным и приговорили к 8 годам 6 месяцам заключения в колонии-поселении. Однако прокуратора сочла приговор слишком мягким и обжаловала его. 7 июня 2019 года суд пересмотрел свое решение и ужесточил наказание. Руденко должен провести 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима.