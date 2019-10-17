Осень может быть теплой и вкусной, если выбрать для себя особый десерт

Кондитерская сеть "Форне" вновь удивила сладкоежек. Витаминные торты "Рыжий лис", "Изумрудный" и "Солнечный вальс" – это улучшенные торты с добавлением ярких натуральных вкусов природы.
Если торты с морковью известны многим с советского детства, то десерт с тыквой и шпинатом – это весьма необычно, но при этом красиво и очень вкусно.
При производстве тортов в "Форне" максимально используют натуральные продукты: яйца не заменяются яичным порошком, а сливки – растительным аналогом; нет растительного спреда или лецитина в качестве замены шоколада. Большинство шоколадных тортов делается на основе бельгийского какао. Именно поэтому торты кондитерской сети "Форне" очень и очень вкусные!
Обновленные витаминные торты подчеркивают свою натуральность: бисквит каждого "Солнечного вальса" – это полкилограмма тыквы; для приготовления "Рыжего лиса" использованы 210 граммов моркови, а "Изумрудного" – 100 граммов шпината.
Такие витаминные десерты на натуральных продуктах набирают все большую и большую популярность. Причина очевидна.
Во-первых, это необычно.
Во-вторых, красиво. Например, шпинат дарит бисквиту яркую и насыщенную зеленую окраску – и это натуральный природный краситель.
В-третьих, полезно и легко – калорийность таких тортов ниже стандартных лакомств. Особенно тыквенный торт "Солнечный вальс", калорийность которого всего 140 ккал на 100 гр.
Радуйтесь осени вместе с "Форне"!
Кондитерская сеть "Форне"
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